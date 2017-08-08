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Регион 08.08.2017 17:02

Турция рассчитывает до конца года вернуть в Сирию 100 тыс. из более чем 3 млн беженцев

Порядка 100 тыс. сирийских беженцев могут вернуться из Турцию на родину к концу 2017 года. Соответствующий проект запущен министерством семьи и социальной политики Турции и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), сообщила во вторник газета "Хюрриет".

Издание отмечает, что в результате продолжавшейся турецкой армией и оппозиционной Сирийской свободной армией с августа прошлого года по март нынешнего операции "Щит Евфрата" порядка 2 тыс. кв. километров приграничных с Турцией районов Сирии были очищены от террористической группировки ИГИЛ.

Вследствие этого к настоящему времени на север Сирии из Турции вернулись около 70 тыс. беженцев.

Совместный проект министерства и УВКБ призван создать условия для возвращения 100 тыс. беженцев в сирийский город Эль-Баб. В частности, предусматривается открытие там продовольственных магазинов, пекарен, обеспечение питьевой водой, налаживание работы учебных заведений, больниц.

В результате многолетней гражданской войны из Сирии в Турцию бежало в общей сложности около 3,5 млн человек.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, БЕЖЕНЦЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]