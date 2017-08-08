Президент Алиев отмечает стратегический уровень сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает высокий уровень стратегического сотрудничества между Баку и Ашхабадом, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
«Наши связи успешно развиваются и находятся на самом высоком уровне. Сегодня Туркменистан и Азербайджан являются стратегическими партнерами», - подчеркнул И.Алиев, выступая с совместным с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым заявлением.
Президент Азербайджана коснулся подписанного по итогам двусторонней встречи Декларации о стратегическом сотрудничестве.
«В этой декларации, можно сказать, определены все направления нашей дальнейшей совместной деятельности. В ней нашли отражение политические, экономические, гуманитарные, культурные, транспортные, энергетические вопросы и безопасность», - подчеркнул И.Алиев.
Как сказал президент, в документе стороны выражают решительную поддержку территориальной целостности, суверенитету и неприкосновенности границ друг друга.
«Мы усиливаем нашу деятельность по многим направлениям. Сегодня мы успешно сотрудничаем в рамках международных организаций – в ООН, ОБСЕ, Организации Исламского сотрудничества», - подчеркнул глава государства.
Р.Бабаев
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