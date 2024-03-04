Туркменистан в 2024 году может стать членом Организации тюркских государств - Бердымухамедов

Глава Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил в Турции, что возможно, в 2024 году Туркменистан станет членом Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает в понедельник правительственная газета "Нейтральный Туркменистан".

Об этом Бердымухамедов заявил журналистам после третьего Дипломатического форума, который прошел в Анталье.

Как сообщает "Интерфакс", главный редактор международного журнала "ТЮРКСОЙ" Международной организации тюркской культуры Салим Эзер, отметив, что в настоящее время Туркменистан имеет статус наблюдателя в ОТГ и осуществляет в её рамках активную деятельность, обратился к Бердымухамедову с вопросом, когда, по его мнению, Туркменистан станет полноправным членом ОТГ.

"В нынешнем году, проходящем в нашей стране под девизом "Кладезь разума Махтумкули Фраги", мы празднуем 300-летие со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя. В честь юбилейной даты будут организованы грандиозные торжества. Состоится Саммит, посвящённый Махтумкули Фраги, принять участие, в котором также выразил желание президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Возможно, на этом саммите Туркменистан станет членом Организации тюркских государств", - подчеркнул Бердымухамедов.

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