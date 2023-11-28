Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8621 RUR   0.0192 GBR   2.1468 TRY   0.0588

Цена на нефть

27.11 $/bbl +/- WTI 74.86 -0.68 Brent 79.98 -0.60

Бизнес и законодательство 28.11.2023 20:20

Возможности экспорта электроэнергии из Туркменистана в Азербайджан обсуждены в Ашхабаде

В рамках рабочего визита в Туркменистан министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел ряд встреч, сообщает ведомство.

В частности, на встрече с заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым обсуждены реализуемые шаги и результаты работ по укреплению сотрудничества в двухстороннем, региональном и международном форматах.

Отмечены благоприятные возможности для диверсификации партнерства, в соответствии с богатым потенциалом и ресурсами двух стран. Подчеркнуто, что товарооборот Азербайджана с Туркменистаном - самый большой среди стран Центральной Азии. Стороны также обсудили гуманитарное, транспортно-транзитное и межпортовое сотрудничество, а также возможности экспорта электроэнергии из Туркменистана в Азербайджан.

На совместной встрече с заместителем председателя Кабинета министров Батыром Амановым и его коллегами, в которой также принял участие президент SOCAR Ровшан Наджаф, отмечены хорошие перспективы для дальнейшего развития сотрудничества в сфере энергетики.

Стороны обсудили стоящие на повестке вопросы энергетического партнерства, текущее состояние сотрудничества по энергообмену и совместную разработку углеродного месторождения «Достлуг».

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРКМЕНИСТАН, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ


Похожие новости


Азербайджан и Туркменистан продолжают согласование документов по месторождению Достлуг на шельфе Каспия Следующее заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспия пройдет в Азербайджане - МИД Трубоукладчик "Сулейман Везиров" осуществит прокладку трубопроводов между платформами в туркменском секторе Каспия Баку и Ашхабад обсудили положения проекта соглашения о разграничении дна Каспия Азербайджан, Туркменистан и Турция намерены совместно развивать экспорт туркменского газа Азербайджан, Туркменистан и Турция обсудили развитие кооперации в сфере транспорта Эрдоган намерен обсудить на саммите президентов Турции, Азербайджана и Туркменистана углубление сотрудничества Объявлена дата проведения саммита Туркменистан-Азербайджан-Турция Чавушоглу и Мередов обсудят подготовку к саммиту Туркменистан-Азербайджан-Турция Ашхабад придает огромное значение саммиту Туркменистан-Азербайджан-Турция

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az