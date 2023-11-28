Возможности экспорта электроэнергии из Туркменистана в Азербайджан обсуждены в Ашхабаде

В рамках рабочего визита в Туркменистан министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел ряд встреч, сообщает ведомство.
В частности, на встрече с заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым обсуждены реализуемые шаги и результаты работ по укреплению сотрудничества в двухстороннем, региональном и международном форматах.
Отмечены благоприятные возможности для диверсификации партнерства, в соответствии с богатым потенциалом и ресурсами двух стран. Подчеркнуто, что товарооборот Азербайджана с Туркменистаном - самый большой среди стран Центральной Азии. Стороны также обсудили гуманитарное, транспортно-транзитное и межпортовое сотрудничество, а также возможности экспорта электроэнергии из Туркменистана в Азербайджан.
На совместной встрече с заместителем председателя Кабинета министров Батыром Амановым и его коллегами, в которой также принял участие президент SOCAR Ровшан Наджаф, отмечены хорошие перспективы для дальнейшего развития сотрудничества в сфере энергетики.
Стороны обсудили стоящие на повестке вопросы энергетического партнерства, текущее состояние сотрудничества по энергообмену и совместную разработку углеродного месторождения «Достлуг».
Б.Рустамбеков
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