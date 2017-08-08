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Макроэкономика 08.08.2017 17:45

Минналогов Азербайджана в январе-июле увеличило перечисления налогов и пошлин в госбюджет на 5%

Министерство налогов в январе-июле 2017 года перечислило налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на сумму 4 млрд 84 млн 988,4 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве.

Как сообщалось ранее, налоговые поступления в госбюджет Азербайджана по линии Минналогов в январе-июле 2016 года составили 3 млрд 849 млн 942,5 тыс. манатов. Таким образом, в январе-июле 2017 года налоговые сборы увеличились на 4,9%.

"Налоговые органы перевыполнили план по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин за январь-июль 2017 года. Фактический объем перечислений составил 4 млрд 84 млн 988,4 тыс. манатов (плановое задание выполнено на 100,1%)", - отметили в ведомстве.

План для Минналогов по перечислениям в госбюджет на 2017 год составляет 7 млрд 645 млн манатов.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИННАЛОГОВ, БЮДЖЕТ, ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]