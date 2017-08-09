В Берлине призывают КНДР и США к сдержанности и отказу от угроз в адрес друг друга

Как США, так и Северная Корея должны более взвешенно подходить к существующим между ними разногласиям, заявил в среду представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

"Мы призываем все стороны проявить сдержанность", - сказал он журналистам.

"Мы наблюдаем с большой обеспокоенностью за нарастающей угрожающей риторикой относительно ситуации на Корейском полуострове", - добавил М.Шефер.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности отреагировать максимально решительно в случае, если его стране будет угрожать КНДР.

Ранее на этой неделе северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что эксперты стратегического командования вооруженных сил КНДР "в настоящее время серьезно рассматривает оперативный план нанесения удара по району вокруг острова Гуам с помощью стратегических баллистических ракет средней и большей дальности "Хвасон-12". Этот удар, как отмечает ЦТАК, будет направлен против основных американских военных баз на Гуаме, включая базу ВВС США "Андерсен", где базируются стратегические бомбардировщики.

Угрожающая риторика звучит на фоне сообщений о том, что, по данным Разведывательного управления министерства обороны США (РУМО), в Северной Корее создана небольшая ядерная боеголовка, которую можно установить на межконтинентальную баллистическую ракету. О подобной разработке сообщила во вторник газета "Вашингтон пост".