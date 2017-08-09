Уровень долларизации банковских вкладов в Азербайджане по итогам I полугодмя сократился до 73,4% - ЦБ

Банковские вклады населения в инвалюте в Азербайджане в январе-июне 2017 года сократились на 14,5% - до 5 млрд 68,7 млн манатов или 73,4% всех вкладов населения, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

По итогам 2016 года удельный вес вкладов в инвалюте составлял 79,6%.

В целом, за январь-июнь 2017 года банковские вклады населения сократились на 7,3% – до 6 млрд 907,1 млн манатов.

По данным Центробанка, объем вкладов населения в национальной валюте в январе-июне 2017 года вырос на 21,2% - до 1 млрд 838,4 млн манатов или 26,6% всех вкладов.

На 1 июля 2017 года объем банковских вкладов резидентов составляет 6 млрд 93,1 млн манатов, нерезидентов – 814 млн манатов. За январь-июнь 2017 года вклады резидентов сократились на 6%, нерезидентов - на 15,8%.

В целом, на 1 июля 2017 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 21 млрд 595,4 млн манатов, что на 2,2% меньше показателя на конец 2016 года.

А.Ахундов