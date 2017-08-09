В КНДР освободили из-под стражи приговоренного к пожизненному сроку канадского пастора

В Северной Корее из соображений гуманности освободили из-под стражи канадского пастора корейского происхождения Лим Хёна Су, приговоренного в 2015 году к пожизненному заключению, сообщает в среду агентство "Ренхап".

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), решение об освобождении Лим Хён Су было принято Центральным судом КНДР в связи с болезнью мужчины. О каком именно заболевании идет речь, в сообщении не уточняется.

Канадец прибыл в КНДР через Китай в начале 2015 года для гуманитарной работы. В феврале его задержали, а в декабре того же года Верховный суд КНДР приговорил его к пожизненному сроку в трудовом лагере за подрывную деятельность.