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Дальнее зарубежье 09.08.2017 17:31

В КНДР освободили из-под стражи приговоренного к пожизненному сроку канадского пастора

В Северной Корее из соображений гуманности освободили из-под стражи канадского пастора корейского происхождения Лим Хёна Су, приговоренного в 2015 году к пожизненному заключению, сообщает в среду агентство "Ренхап".

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), решение об освобождении Лим Хён Су было принято Центральным судом КНДР в связи с болезнью мужчины. О каком именно заболевании идет речь, в сообщении не уточняется.

Канадец прибыл в КНДР через Китай в начале 2015 года для гуманитарной работы. В феврале его задержали, а в декабре того же года Верховный суд КНДР приговорил его к пожизненному сроку в трудовом лагере за подрывную деятельность.

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Тэги: КНДР, КАНАДА, ПАСТОР, ОСВОБОЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]