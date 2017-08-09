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Дальнее зарубежье 09.08.2017 17:43

Инвестфонд ЕС профинансирует внедрение в Европе нового метода лечения рака мозга

Инвестиционный фонд ЕС, называемый также "планом Юнкера", поможет облегчить доступ больных наиболее агрессивной формой рака мозга - глиобластомой к ее новому виду лечения, сообщила в среду Еврокомиссия.

"Европейский инвестиционный банк и специализирующаяся на медицинском оборудовании немецкая компания MagForce подписали соглашение на 35 млн евро по развитию нового метода локального лечения плотных опухолей", - заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Мина Андреева.

Как объяснили в Еврокомиссии, метод дает возможность бороться с опухолью изнутри, позволяя не затрагивать окружающую ее здоровую ткань.

По данным Еврокомиссии, в Германии пациенты уже прошли успешное лечение, и подписанное соглашение позволит распространить новый метод в масштабах Евросоюза. Без европейского фонда стратегических инвестиций такое соглашение не состоялось бы, заявили в Брюсселе.

"Еврокомиссия привержена поддержке инвестиций в исследования и инновации. Я рад, что благодаря сегодняшнему соглашению европейский инвестиционный план содействует реализации нового сложного метода лечения для пациентов, пораженных раком", - приводит Еврокомиссия в пресс-релизе слова зампреда ЕК, отвечающего за инвестиции, Юрки Катайнена.

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Тэги: ЕС, РАК, ЛЕЧЕНИЕ, ФИНАНСИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]