Инвестфонд ЕС профинансирует внедрение в Европе нового метода лечения рака мозга

Инвестиционный фонд ЕС, называемый также "планом Юнкера", поможет облегчить доступ больных наиболее агрессивной формой рака мозга - глиобластомой к ее новому виду лечения, сообщила в среду Еврокомиссия.

"Европейский инвестиционный банк и специализирующаяся на медицинском оборудовании немецкая компания MagForce подписали соглашение на 35 млн евро по развитию нового метода локального лечения плотных опухолей", - заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Мина Андреева.

Как объяснили в Еврокомиссии, метод дает возможность бороться с опухолью изнутри, позволяя не затрагивать окружающую ее здоровую ткань.

По данным Еврокомиссии, в Германии пациенты уже прошли успешное лечение, и подписанное соглашение позволит распространить новый метод в масштабах Евросоюза. Без европейского фонда стратегических инвестиций такое соглашение не состоялось бы, заявили в Брюсселе.

"Еврокомиссия привержена поддержке инвестиций в исследования и инновации. Я рад, что благодаря сегодняшнему соглашению европейский инвестиционный план содействует реализации нового сложного метода лечения для пациентов, пораженных раком", - приводит Еврокомиссия в пресс-релизе слова зампреда ЕК, отвечающего за инвестиции, Юрки Катайнена.