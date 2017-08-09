В Пхеньяне прошел многотысячный митинг протеста против новых санкций ООН в отношении КНДР

Десятки тысяч людей приняли участие в среду в Пхеньяне в митинге протеста против принятия Совбезом ООН очередной санкционной резолюции в отношении Северной Кореи.

Член Политбюро, вице-председатель ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ки Нам заявил собравшимся на площади имени Ким Ир Сена, что "США и их союзники вновь сфабриковали санкционную резолюцию, подмяв под себя ООН", сообщило информационное агентство "Ассошиэйтед пресс".

В минувшую субботу Совбез ООН единогласно принял новую резолюцию, которая, в частности, запрещает экспорт из КНДР железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов.

В Пхеньяне назвали новые санкции СБ ООН "вопиющим нарушением суверенитета", они были приняты по "отвратительному плану США, направленному на то, чтобы изолировать и задушить Северную Корею". Власти КНДР пообещали предпринять ответные "действия справедливости", однако не уточнили, что под этим подразумевают.

В заявлении главы МИД Северной Кореи Ли Ен Хо говорилось, что КНДР готова преподать США "суровый урок" с применением своих ядерных стратегических сил, если Вашингтон предпримет военные действия против Пхеньяна.

В заявлении министра отмечалось, что новые санкции ООН были "сфабрикованы". Глава МИД КНДР предупредил, что последуют "серьезные ответные действия и акты справедливости".

В среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявило, что Северная Корея рассматривает возможность нанесения ракетного удара по военным базам США на острове Гуам.