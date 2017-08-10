Обвинение в поддержке Ираном террористов в Таджикистане направлено на осложнение отношений двух стран - посольство

Посольство Ирана в Душанбе опровергло обвинения, выдвинутые МВД Таджикистана, в фильме о финансировании террористических групп в годы гражданской войны в республике.
В опубликованном на сайте посольства официальном заявлении, иранская сторона "сожалеет от публикации такого фильма" и отмечает, что "выдвинутые в фильме обвинения, основаны на показаниях заключенных и со слов тех, кого нет в живых, конечно же, не могут заслуживать доверия".
Посольство заявило, что фильм, вносящий раздор, "не соответствует интересам двух стран и сделан теми, кто не терпит братских отношений Ирана и Таджикистана, имеющих общий язык и культуру".
В дипмиссии считают, что "некоторые группы и круги не терпят улучшение отношений и укрепление дружбы между двумя странами".
"Нет сомнения, что авторы этого фильма не смогут добиться разрушения культурных связей и исторической дружбы двух наций Ирана и Таджикистана", - говорится в заявлении.
Во вторник вечером в телевизионной передаче, вышедшей в эфир государственного национального телеканала "Точикистон", МВД Таджикистана обвинило Иран в финансировании террористических групп на территории республики в годы гражданской войны.
Обвинение построено на показаниях трех обвиняемых, сторонников запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения (ПИВТ).
Главарь группы 50-летний Абдукодир Абдуллоев, по кличке "Рустами-Нораки", 47-летний Тагоймурод Ашрапова, по прозвищу "Али" и 54-летний Саймухриддин Кудратов, известный как "Авлие" и "Эшон", заявили в фильме, что в годы гражданской войны в Таджикистане проходили диверсионную подготовку в Иране.
Они также утверждают, что после возвращения на родину, по поручению Ирана и по приказу Абдухалима Назарзоды, организовавшего в 2015 году мятеж и погибшего в ходе его подавления, занимались убийствами представителей власти, общественно-политических деятелей, интеллигенции, российских военнослужащих.
"В 1995 году в 33 микрорайоне города Душанбе по приказу А.Назарзоды диверсионная группа устроила засаду автоколонне 201-й российской дивизии, в результате чего с российской стороны было много убитых и раненных. Цель Ирана заключалась в том, чтобы российские войска покинули Таджикистан, а их место заняли иранские военные. Поэтому они нам рекомендовали создать здесь исламское государство", - говорит в кадре один из обвиняемых.
Бывший полевой командир Объединенной таджикской оппозиции А.Назарзода после подписания мирного соглашения в 1997 году в Москве был интегрирован в силовые структуры страны и дослужился до поста заместителя министра обороны. В сентябре 2015 года был обвинен в совершении попытки государственного переворота и погиб в бою с правительственными силами. ПИВТ была обвинена в причастности к попытке государственного переворота.
Позже Верховный суд Таджикистана признал ПИВТ террористической и запретил деятельность партии на территории республики.
Лидер ПИВТ Мухиддин Кабири, который находится за рубежом, объявлен властями Таджикистана в международный розыск.
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