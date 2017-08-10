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Дальнее зарубежье 10.08.2017 15:33

Мосгорсуд отклонил жалобу на взыскание 21,6 млн руб. с семьи Жанны Фриске по иску "Русфонда"

Мосгорсуд признал законным взыскание 21,6 млн рублей с семьи певицы Жанны Фриске, скончавшейся от рака в 2015 году, по иску благотворительной организации "Русфонд", которая собирала деньги на ее лечение.

"Решение Перовского суда от 19 мая оставить без изменений, апелляционную жалобу Ольги и Владимира Фриске - без удовлетворения", - говорится в решении апелляционной коллегии по гражданским делам Мосгорсуда, оглашённом в четверг.

Таким образом, решение Перовского суда Москвы о солидарном взыскании с родителей Ж.Фриске, а также сына артистки Платона Шепелева в лице его отца Дмитрия Шепелева как официального представителя 21,6 млн рублей, выделенных на лечение артистки, вступило в законную силу.

В январе 2017 года "Русфонд" обратился в суд с гражданским иском с целью добиться отчета о расходовании более 25 млн рублей, собранных на лечение Ж.Фриске, скончавшейся 15 июня 2015 года от заболевания головного мозга.

Как заявляли в "Русфонде", договор, заключенный организаций с Ж.Фриске, предусматривал целевое расходование средств и обязывал представить отчет о расходах на лечение, а неизрасходованные суммы вернуть.

Согласно документам, представленным "Русфонду", на лечение артистки в итоге была потрачена лишь небольшая часть от 25 млн рублей - 4,12 млн рублей. "Русфонд" также требовал у ответчика возместить разницу между этими суммами - около 21,6 млн.

Ранее "Русфонд" обращался в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении дела по факту хищения почти 21 млн рублей, собранных на лечение Ж.Фриске, однако заявление не было удовлетворено.

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Тэги: РОССИЯ, ПЕВИЦА, БЛАГОТВОРИТЕЛИ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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