Губернатор Гуама считает адекватными резкие слова Трампа в адрес КНДР

Президент США Дональд Трамп правильно поступил, пригрозив КНДР мощными ответными действиями в случае, если Пхеньян продолжит угрожать американской территории, заявил в четверг губернатор острова Гуам Эдди Кальво.

"Лично я, как гражданин США, хочу, чтобы мой президент говорил любой стране, которая, подобно Северной Корее, угрожает нанесением ударов по Гуаму, Гонололу, западному побережью США, что на нее в ответ обрушатся ад и ярость", - сказал он телеканалу "Фокс-ньюс".

Как сообщалось, Д.Трамп предупредил во вторник, что готов отреагировать максимально решительно в случае, если его стране будет угрожать КНДР.

"Северной Корее не следует более угрожать США. В противном случае, они столкнутся с такими огнем и яростью, каких мир еще не видел", - заявил он журналистам.

Это высказывание вызвало резкую критику не только в Пхеньяне, но и со стороны некоторых американских конгрессменов.

Так, сенатор-демократ Дайэнн Файнстайн назвала комментарии Д.Трампа "полной пафоса инициативой".

"США должны быстро наладить диалог с КНДР на высоком уровне и без предварительных условий", - считает она.

Другой влиятельный сенатор-демократ Бен Кардин предположил, что комментарии президента "свидетельствуют о том, что у него неподходящий характер и неверная оценка ситуации, что делает сложным поиск выхода из серьезного кризиса (с КНДР - ИФ), с которым столкнулись США".

Еще один сенатор-демократ Брайан Шац назвал реакцию Д.Трампа "неразумной".

Недоволен комментариями президента США и его однопартиец - сенатор-ветеран от республиканской партии Джон Маккейн.

"В том, что он сказал, нет ничего ужасного. Но в то же время это - классическое высказывание Трампа, показывающее, как он склонен драматизировать ситуацию", - сказал он в эфире радио в Аризоне.

По оценке Дж.Маккейна острота кризиса вокруг КНДР соответствует "шести или, может быть семи баллам" по десятибалльной шкале.

"Я убежден, что правитель Северной Кореи - сумасшедший. Но при этом вряд ли он готов идти до конца (к конфликту с США - ИФ)", - добавил сенатор.

На этой неделе северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что эксперты стратегического командования вооруженных сил КНДР в настоящее время серьезно рассматривает оперативный план нанесения удара по военным базам США на острове Гуам.

В свою очередь Пентагон подготовил специальный план, который предусматривает нанесение превентивного удара по стартовым площадкам ракет на территории КНДР.