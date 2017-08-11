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Регион 11.08.2017 14:29

Антироссийские санкции наносят ущерб экономике Турции - Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в пятницу подверг критике существующие санкции в отношении России, заявив, что они наносят вред экономике его страны.

"Турция уже страдала от санкций в прошлом. Санкции в отношении наших соседей и товарищей наносят серьезный ущерб нашей экономике. Поэтому мы не одобряем это", - заявил он изданию Turkiye.

"Поэтому мы не присоединяемся к антироссийским санкциям и отдаем предпочтение политическому компромиссу и диалогу", - добавил М.Чавушоглу.

Глава турецкого МИД также упомянул растущее напряжение в отношениях России и США: "(Обе страны - ИФ) пытаются друг друга наказывать".

М.Чавушоглу напомнил, что меры Вашингтона в отношении Москвы могут оказать негативное влияние на ЕС в целом, отметив, что Анкара все вопросы пытается решать с помощью диалога.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]