Генерал Хафтар и премьер Ливии Саррадж прибудут 12 августа в Москву - глава контактной группы РФ

Командующий национальной армией Ливии Халифа Хафтар и премьер признанного ООН правительства национального согласия в Триполи Фаиз Саррадж прибудут в субботу в Москву, сообщил "Интерфаксу" в пятницу глава российской контактной группы по Ливии при МИД РФ и Госдуме Лев Деньгов.

"Завтра в Москву из Тобрука прилетает генерал Халифа Хафтар, а из Триполи - премьер-министр признанного правительства Ливии Ф.Саррадж", - сказал Л.Деньгов.

"На предстоящих встречах (в Москве - ИФ) будут затронуты вопросы примирения конфликтующих сторон. Наша позиция в том, что мы общаемся со всеми сторонами конфликта и пытаемся их примирить, и как раз в этом ключе будут (проходить) встречи", - сказал Л. Деньгов.

По его словам, "будут затрагиваться вопросы национальной безопасности и противодействия террористическим группировкам, которые пытались проникнуть в Ливию, а также вопрос беженцев, проникающих в Европу и Азию через Ливию".