Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.0025 RUR   0.0283 GBR   2.2091 TRY   0.4796

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.17 Brent   52.14

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 30° Завтра 22° 32° 14 Авг 23° 33° 15 Авг 23° 34°

Дальнее зарубежье 11.08.2017 20:49

Генерал Хафтар и премьер Ливии Саррадж прибудут 12 августа в Москву - глава контактной группы РФ

Командующий национальной армией Ливии Халифа Хафтар и премьер признанного ООН правительства национального согласия в Триполи Фаиз Саррадж прибудут в субботу в Москву, сообщил "Интерфаксу" в пятницу глава российской контактной группы по Ливии при МИД РФ и Госдуме Лев Деньгов.

"Завтра в Москву из Тобрука прилетает генерал Халифа Хафтар, а из Триполи - премьер-министр признанного правительства Ливии Ф.Саррадж", - сказал Л.Деньгов.

"На предстоящих встречах (в Москве - ИФ) будут затронуты вопросы примирения конфликтующих сторон. Наша позиция в том, что мы общаемся со всеми сторонами конфликта и пытаемся их примирить, и как раз в этом ключе будут (проходить) встречи", - сказал Л. Деньгов.

По его словам, "будут затрагиваться вопросы национальной безопасности и противодействия террористическим группировкам, которые пытались проникнуть в Ливию, а также вопрос беженцев, проникающих в Европу и Азию через Ливию".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЛИВИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ВИЗИТ


Похожие новости


Москва рассмотрит вопрос об участии в операциях в Ираке и Ливии при поступлении просьб из этих стран - МИД РФ Путин: Обама допустил в Ливии те ошибки, которые критиковал применительно к Ираку В ЕС считают крайне важным сотрудничество с Россией по урегулированию ситуации в Ливии Россия готова на основе инициативы Египта по Ливии рассматривать дальнейшие шаги СБ ООН по борьбе против терроризма - Лавров Ливийский оружейный рынок для России не потерян - ФСВТС Ситуация вокруг Ливии послужила уроком для России - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]