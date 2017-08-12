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Дальнее зарубежье 12.08.2017 16:49

Буря привела к гибели пяти человек в Польше

Неожиданно сформировавшаяся буря привела к гибели пяти человек в Польше, сообщают в субботу европейские СМИ.

Среди жертв - две девочки, которые вместе со сверстниками отдыхали в летнем лагере. Из-за сильного ветра ночью на их палатку рухнули деревья. Кроме того, еще около 20 детей получили травмы.

Причиной гибели еще трех человек тоже стали поваленные деревья.

Кроме того, из-за бури около 500 тыс. жилых домов остались без электричества в северных и южных районах Польши.

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Тэги: ПОЛЬША, БУРЯ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]