Неожиданно сформировавшаяся буря привела к гибели пяти человек в Польше, сообщают в субботу европейские СМИ.

Среди жертв - две девочки, которые вместе со сверстниками отдыхали в летнем лагере. Из-за сильного ветра ночью на их палатку рухнули деревья. Кроме того, еще около 20 детей получили травмы.

Причиной гибели еще трех человек тоже стали поваленные деревья.

Кроме того, из-за бури около 500 тыс. жилых домов остались без электричества в северных и южных районах Польши.