Делегация ОЗХО посетит Дамаск в ближайшие дни - МИД Сирии

Группа специалистов из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), как ожидается, в ближайшие дни прибудет в Дамаск в рамках расследования сообщений о применении химоружия, заявил в субботу замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад.

По сообщению агентства "Ассошиэйтед пресс", дипломат пояснил, что делегация ОЗХО и специалистов из созданного при участии ООН совместного механизма по расследованию должна прибыть в Сирию в течение ближайших 10 дней.

При этом Ф.Микдад заверил, что Дамаск готов сделать все возможное, чтобы помочь экспертам выполнить свою работу.

Их задача - расследовать информацию, согласно которой в апреле 2017 года было применено химоружие в городе Хан-Шейхун. США и ряд их союзников возложили вину за это на сирийские правительственные войска. В итоге американские военные в ответ провели ракетный обстрел базы ВВС Сирии. При этом власти Сирии заявляют, что никогда на своей территории не применяли химическое оружие.