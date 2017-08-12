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Дальнее зарубежье 12.08.2017 21:10

Делегация ОЗХО посетит Дамаск в ближайшие дни - МИД Сирии

Группа специалистов из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), как ожидается, в ближайшие дни прибудет в Дамаск в рамках расследования сообщений о применении химоружия, заявил в субботу замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад.

По сообщению агентства "Ассошиэйтед пресс", дипломат пояснил, что делегация ОЗХО и специалистов из созданного при участии ООН совместного механизма по расследованию должна прибыть в Сирию в течение ближайших 10 дней.

При этом Ф.Микдад заверил, что Дамаск готов сделать все возможное, чтобы помочь экспертам выполнить свою работу.

Их задача - расследовать информацию, согласно которой в апреле 2017 года было применено химоружие в городе Хан-Шейхун. США и ряд их союзников возложили вину за это на сирийские правительственные войска. В итоге американские военные в ответ провели ракетный обстрел базы ВВС Сирии. При этом власти Сирии заявляют, что никогда на своей территории не применяли химическое оружие.

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Тэги: СИРИЯ, ОЗХО, ДЕЛЕГАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]