В американском городе Шарлоттсвилл один человек погиб и 19 пострадали в результате столкновений ультраправых и их противников - СМИ

Губернатор американского штата Виргиния, где второй день проходят акции протеста ультраправых и их противников, призвал зачинщиков столкновений разойтись по домам, передает британская телерадиокорпорация Би-би-си.
Ранее сообщалось, что одна женщина погибла и по меньшей мере 19 человек пострадали в результате инцидента в городе Шарлоттсвилл. Автомобиль въехал в толпу тех, кто выступал против митинга ультраправых.
Полиция арестовала 20-летнего Джеймса Филдса, который, предположительно, сидел за рулем машины. Ему предъявлено обвинение в убийстве второй степени, сообщает Би-би-си.
По данным полиции, еще 15 человек пострадали в результате столкновений в других частях города.
Также в субботу на окраине Шарлоттсвилла потерпел крушение полицейский вертолет, погибли два человека.
"Наше обращение четко и просто: расходитесь по домам. Это общество не принимает вас. Позор вам. Вы строите из себя патриотов, хотя на самом деле вы кто угодно, но не патриоты", - сказал глава штата Терри Маколифф на пресс-конференции.
"Сегодня вы пришли, чтобы навредить людям, и вы это сделали. Но я хочу ясно заявить: мы сильнее вас", - добавил он.
Губернатор-демократ также сообщил, что уже дважды попросил президента США Дональда Трампа инициировать движение для сплачивания людей.
Он также поблагодарил полицию и другие правоохранительные органы, а также экстренные службы, которые оказывали помощь пострадавшим.
Полиция объявила незаконным праворадикальный митинг и потребовала от собравшихся разойтись после того, как между митингующими и их противниками начались столкновения, отмечается в сообщении Би-би-си.
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