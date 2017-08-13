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Дальнее зарубежье 13.08.2017 13:24

В Сирии за два месяца территория, подконтрольная Дамаску, увеличилась в 2,5 раза - Шойгу

Проведенная за последнее время в Сирии работа по разделению джихадистов и оппозиции позволила высвободить серьезные силы для борьбы с джихадистами, сообщил в воскресенье министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"За два последних месяца территории, подконтрольные Дамаску, увеличились в 2,5 раза", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"На момент появления там (в Сирии) по приказу нашего президента наших Воздушно-космических сил (ВКС), наших спецов - назовем их так одним словом, шло фактически параллельно две войны. Одна война с террористами, вторая война гражданская, война оппозиции с властью", - напомнил он.

"Тогда мы начали убеждать наших американских коллег в том, что надо разделить террористов от оппозиции, чтобы понимать, куда бить. Если помните, мы почти год упражнялись, но ничего не добились", - сказал С.Шойгу.

"Сегодня появление зон деэскалации и есть то самое разделение. Когда мы сказали - вот это зона деэскалации, там находится умеренная и не очень умеренная оппозиция, но оппозиция. Там нет бандитов. А если там бандиты есть, то та оппозиция, которая находится внутри этой зоны деэскалации, должна с ними бороться", - отметил он.

"По периметру становится наша военная полиция. Она уже в трех зонах деэскалации встала. Осталась четвертая. И это и есть разделение", - подчеркнул он.

"Такое разделение позволило нам выделить очень серьезные силы для того, чтобы воевать действительно с террористами. И отсюда, естественно, пошли успехи. Успехи действительно серьезные", - констатировал министр.

"За последние два месяца освобождена территория большая, чем была под контролем сирийского правительства на момент вхождения туда (наших ВКС", - заметил он. "То есть фактически мы сделали ее в 2,5 раза больше была до этого", - сказал С.Шойгу.

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Тэги: СИРИЯ, СИТУАЦИЯ, ШОЙГУ


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