Несколько сот человек отравились хлором на юге Ирана

Около 500 человек пострадали от утечки хлора на юге Ирана, сообщает в воскресенье иранское государственное телевидение.

По его данным, в больницы города Десфуль в провинции Хузестан с респираторными проблемами поступили 475 человек, из них 45 помещены под стационарное наблюдение. Остальных после оказания помощи отпустили домой.

По первоначальной информации, утечка хлора произошла из резервуаров на заброшенном складе, принадлежащем местной компании, занимавшейся водоснабжением.