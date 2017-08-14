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Дальнее зарубежье 14.08.2017 11:39

Напряженность между США и КНДР не привела к оттоку туристов с острова Гуам

Рост напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном, включая угрозы КНДР провести пуск ракет в сторону острова Гуам в Тихом океане, не оказал существенного воздействия на популярность Гуама среди туристов, сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.

"У нас 95% заполнения (туристами - ИФ), и после того как вся эта сумятица уляжется, у нас будет 110% заполнения", - заявил ранее губернатор Гуама Эдди Кальво.

В туристическом бюро Гуама отметили, что ожидают большого числа туристов в августе. В бюро добавили, что располагают информацией о том, что некоторые туристы отменили поездки, однако точных статистических данных пока нет.

АП напоминает, что Гуам - владение США - имеет население в 160 тыс. человек, однако привлекает значительные потоки туристов: так, в 2016 году число отдыхающих достигло 1,5 млн человек. Большая часть туристов прибывает из Японии и Южной Кореи. При этом треть рабочих мест на Гуаме приходится на туристический сектор.

В то же время на острове располагаются американские военные базы, предназначенные, в том числе, для бомбардировщиков и подводных лодок, добавляет АП.

На прошлой неделе в КНДР предупредили, что могут запустить несколько ракет так, чтобы они упали в море всего в нескольких десятках километров от Гуама, где расположены американские военные базы.

При этом власти Гуама заверяли, что остров надежно защищен от северокорейской ракетной угрозы.

Так, советник губернатора Гуама по внутренней безопасности Джордж Чарфаурос заявил в среду на прошлой неделе, что шансы на то, что размещенные на Гуаме противоракетные комплексы THAAD не смогут защитить остров в случае северокорейского ракетного удара, практически равны нулю.

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Тэги: США, ГУАМ, НАПРЯЖЕННОСТЬ, ТУРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]