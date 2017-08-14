КНДР вряд ли нанесет ракетный удар по Гуаму - министр обороны Южной Кореи

Министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му считает, что КНДР вряд ли воплотит свою угрозу и запустит несколько ракет так, чтобы они упали в море в нескольких десятках километров от Гуама, передает в понедельник южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

Выступая перед парламентским комитетом по обороне, министр подчеркнул, что подобное мнение разделяют как южнокорейские военные чиновники, так и их американские коллеги, отмечается в сообщении.

По его словам, вероятность того, что Пхеньян реализует угрозу "крайне мала". Отвечая на вопрос о том, сможет ли КНДР нанести такой ракетный удар, министр сказал, что возможно, лишь в "чрезвычайном" случае.

При этом он пояснил, что КНДР располагает технической возможностью нанести ракетный удар по острову.

На прошлой неделе в КНДР предупредили, что могут запустить несколько ракет так, чтобы они упали в море всего в нескольких десятках километров от Гуама, где расположены американские военные базы.

В свою президент США Дональд Трамп накануне заявил, что готов отреагировать максимально решительно в случае, если его стране будет угрожать КНДР.