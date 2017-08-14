Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.0095 RUR   0.0284 GBR   2.2122 TRY   0.482

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.82 Brent   52.10

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 34° Завтра 24° 34° 16 Авг 23° 32° 17 Авг 23° 32°

Дальнее зарубежье 14.08.2017 14:03

КНДР вряд ли нанесет ракетный удар по Гуаму - министр обороны Южной Кореи

Министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му считает, что КНДР вряд ли воплотит свою угрозу и запустит несколько ракет так, чтобы они упали в море в нескольких десятках километров от Гуама, передает в понедельник южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

Выступая перед парламентским комитетом по обороне, министр подчеркнул, что подобное мнение разделяют как южнокорейские военные чиновники, так и их американские коллеги, отмечается в сообщении.

По его словам, вероятность того, что Пхеньян реализует угрозу "крайне мала". Отвечая на вопрос о том, сможет ли КНДР нанести такой ракетный удар, министр сказал, что возможно, лишь в "чрезвычайном" случае.

При этом он пояснил, что КНДР располагает технической возможностью нанести ракетный удар по острову.

На прошлой неделе в КНДР предупредили, что могут запустить несколько ракет так, чтобы они упали в море всего в нескольких десятках километров от Гуама, где расположены американские военные базы.

В свою президент США Дональд Трамп накануне заявил, что готов отреагировать максимально решительно в случае, если его стране будет угрожать КНДР.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, МИНОБОРОНЫ, КНДР, МНЕНИЕ


Похожие новости


Азербайджан и Южная Корея обсудят военное сотрудничество

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]