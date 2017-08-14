В Иране назначен новый глава Совета целесообразности

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи назначил аятоллу Махмуда Хашеми Шахруди новым главой Совета по определению политической целесообразности, который в частности занимается урегулированием конфликтов между основными органами власти, сообщило иранское телевидение.

Срок полномочий М.Шахруди - пять лет. Он сменил временно исполняющего обязанности председателя Совета аятоллу Мовахеди Кермани. До М.Кермани председателем Совета более 27 лет был экс-президент Ирана Али Акбар Хашеми Рафсанджани, который скончался 8 января 2017 года.

Основная обязанность Совета - урегулирование противоречий между меджлисом (парламентом) и Советом стражей конституции - надпарламентским органом власти, компетенция которого близка конституционному суду.