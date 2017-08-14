Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.0095 RUR   0.0284 GBR   2.2122 TRY   0.482

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.82 Brent   52.10

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 34° Завтра 24° 34° 16 Авг 23° 32° 17 Авг 23° 32°

Регион 14.08.2017 13:20

В Иране назначен новый глава Совета целесообразности

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи назначил аятоллу Махмуда Хашеми Шахруди новым главой Совета по определению политической целесообразности, который в частности занимается урегулированием конфликтов между основными органами власти, сообщило иранское телевидение.

Срок полномочий М.Шахруди - пять лет. Он сменил временно исполняющего обязанности председателя Совета аятоллу Мовахеди Кермани. До М.Кермани председателем Совета более 27 лет был экс-президент Ирана Али Акбар Хашеми Рафсанджани, который скончался 8 января 2017 года.

Основная обязанность Совета - урегулирование противоречий между меджлисом (парламентом) и Советом стражей конституции - надпарламентским органом власти, компетенция которого близка конституционному суду.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, СОВЕТ, НАЗНАЧЕНИЕ


Похожие новости


Могерини в понедельник расскажет главам МИД ЕС о результатах переговоров по ИЯП Скончался глава совета, ответственного за выборы руководителя Ирана Евросоюз может отменить 20 января некоторые ограничительные меры в отношении Ирана - источник ЕС продлил санкции против Ирана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]