Устранение барьеров во взаимной торговле стран ЕАЭС не должно быть формальным - премьер Казахстана

Препятствия во взаимной торговле государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нужно устранять не на бумаге, а на практике, считает премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев.

"Уже имеются согласованные сторонами перечень препятствий, который состоит из более чем 60 препятствий, также идет работа по подготовке "дорожной карты" по их устранению. Считаю необходимым рассмотреть "дорожную карту" на следующих заседаниях межправсовета. Надо разумно подходить к устранению препятствий во взаимной торговле, не стремиться устранять препятствия формально, на бумаге, а проводить такую работу качественно и на практике", - сказал он на заседании Евразийского межправительственного совета в понедельник в Астане.

В свою очередь премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков отметил, что "к следующему межправсовету ожидаем от комиссии первую "дорожную карту" для устранения наиболее чувствительных ограничений, в которой должно быть четко обозначено, что основная цель - полное устранения экономически значимых ограничений в торговле".

По его словам, уже согласован единый реестр препятствий "с учетом мнений всех сторон".