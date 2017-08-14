Ливийская армия будет бороться с террористами, пока не возьмет под контроль всю территорию страны - главнокомандующий Хафтар

Главнокомандующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар заявил о планах продолжать борьбу с террористами до тех пор, пока его силы не установят контроль над всей территорией страны.

"Мы рассчитываем и дальше продолжать эту борьбу (с терроризмом - ИФ), до тех пор, пока ливийская национальная армия не возьмёт под контроль все территорию Ливии с тем, чтобы обеспечить стабильность и безопасность ", - сказал Х.Хафтар на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве в понедельник.

Ливийский военачальник отметил, что войска три месяца вели ожесточенные бои с террористами в условиях "эмбарго на поставки оружия".

Несмотря на это, Ливийской национальной армии удалось освободить город Бенгази, взять под контроль нефтяные месторождения и порты, а также военные базу в стране.

"Не менее 90% территории страны было освобождено", - добавил Х.Хафтар.

Он подчеркнул, что ситуация в стране остаётся кризисной, и добавил, что хотел обсудить это в Москве, так как Россия является "дружественной страной", с которой Ливию связывают крепкие исторические отношения.

"Подтверждаем наш принципиальный настрой на дальнейшее развитие уз дружбы и сотрудничества во всех областях с вашей страной", - сказал ливийский военачальник.