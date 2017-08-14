SOCAR ввела в строй новую скважину на Нефтяных Камнях

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) ввела в эксплуатацию новую скважину на месторождении Нефтяные Камни, сообщается в информации на сайте компании.

Скважина №2686 пробурена с приэстакадной площадки №1954А. Суточный дебит скважины составляет 14 тонн нефти.

Бурение скважины велось по заказу НГДУ "Нефтяные Камни".

Месторождение Нефтяные Камни разрабатывается с 1949 года.

Н.Аббасова