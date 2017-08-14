SOCAR ввела в строй новую скважину на Нефтяных Камнях

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) ввела в эксплуатацию новую скважину на месторождении Нефтяные Камни, сообщается в информации на сайте компании.
Скважина №2686 пробурена с приэстакадной площадки №1954А. Суточный дебит скважины составляет 14 тонн нефти.
Бурение скважины велось по заказу НГДУ "Нефтяные Камни".
Месторождение Нефтяные Камни разрабатывается с 1949 года.
Н.Аббасова
Баку и Прага обсудили вопросы сотрудничества
Исламабад имеет принципиальную позицию по карабахскому конфликту – посол
Минкультуры и туризма получит около 7 млн манатов на продолжение строительства и ремонт культурных объектов
Более килограмма героина изъяла полиция у двоих жителей Баку
Azeravtoyol получит 23,3 млн манатов на реконструкцию 30 км дороги в Гахском и Закатальском районах
Алиев выделил 5,99 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы и работы по благоустройству в Гахском районе
Президент Азербайджана выделил 11,9 млн манатов на строительство автодороги и работы по благоустройству в Загатальском районе
Путин обсудил с президентом Ирана совместные энергетические и транспортные проекты, а также международные вопросы - Кремль
Таджикистан находится в контакте с коллегами из РФ в связи с задержанием подозреваемых в подготовке терактов в Москве, заявляют в Душанбе
Природные пожары продолжаются в Португалии, более 40 человек пострадали
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Азербайджанские школьники отправились в учебно-образовательную поездку в Россию
Nar предоставил специальные подарки абитуриентам, показавшим самые высокие результаты на вступительных экзаменах
"Азербайджанские Авиалинии" объявляют набор бортпроводников среди девушек
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»