Шестерых предполагаемых участников ИГ судят в Ростове-на-Дону

Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону во вторник начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении шестерых предполагаемых участников террористической организации ИГИЛ , сообщила агентству "Интерфакс-Юг" пресс-секретарь суда Алена Катькало.
Фигурантам вменяются ч.1 ст.208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), ч.2 ст.222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия), ч.2 ст.221.1 (хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ) и ч.2 ст.205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).
"По версии органов предварительного расследования, подсудимые А.Бенденко, А.Сапигулаев, Б.Хабибов, Р.Сайпудинов, Л.Хозиева и М.Паунежев являлись приверженцами радикальных взглядов, а также были связаны с террористической организацией "Исламское государство", - отметила собеседница агентства.
В частности, установлено, что А.Бенденко был организатором преступной группы, основной целью которой являлась дестабилизация общественно-политической обстановки путем совершения диверсионно-террористических актов и вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов. Остальные подсудимые, по версии следствия, были участниками группы.
"У фигурантов изъяты автоматическое оружие, боеприпасы, взрывчатка, камуфлированное обмундирование, видеоматериалы о принесении ими клятвы верности признанной террористической организации ИГИЛ", - добавила А.Катькало.
Госпогранслужба Азербайджана провела тактические контртеррористические учения на Каспии
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 128 раз - Минобороны Азербайджана
Дефицит госбюджета Азербайджана в январе-июле составил 0,9% ВВП
Сдача в эксплуатацию жилья в Азербайджане в январе-июле выросла на 10%
Производство цемента в Азербайджане в январе-июле увеличилось на 24%
Азербайджан гордится победой Рамиля Гулиева на чемпионате мира – вице-президент НОК
В Азербайджане за полгода численность населения увеличилась на 40 тыс. человек
Билл Гейтс выделил на благотворительность $4,6 млрд акциями Microsoft
Azeravtoyol получит 23,3 млн манатов на реконструкцию 30 км дороги в Гахском и Закатальском районах
Алиев выделил 5,99 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы и работы по благоустройству в Гахском районе
Президент Азербайджана выделил 11,9 млн манатов на строительство автодороги и работы по благоустройству в Загатальском районе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Азербайджанские школьники отправились в учебно-образовательную поездку в Россию
Nar предоставил специальные подарки абитуриентам, показавшим самые высокие результаты на вступительных экзаменах
"Азербайджанские Авиалинии" объявляют набор бортпроводников среди девушек
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»