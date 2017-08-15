Шестерых предполагаемых участников ИГ судят в Ростове-на-Дону

Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону во вторник начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении шестерых предполагаемых участников террористической организации ИГИЛ , сообщила агентству "Интерфакс-Юг" пресс-секретарь суда Алена Катькало.

Фигурантам вменяются ч.1 ст.208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), ч.2 ст.222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия), ч.2 ст.221.1 (хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ) и ч.2 ст.205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

"По версии органов предварительного расследования, подсудимые А.Бенденко, А.Сапигулаев, Б.Хабибов, Р.Сайпудинов, Л.Хозиева и М.Паунежев являлись приверженцами радикальных взглядов, а также были связаны с террористической организацией "Исламское государство", - отметила собеседница агентства.

В частности, установлено, что А.Бенденко был организатором преступной группы, основной целью которой являлась дестабилизация общественно-политической обстановки путем совершения диверсионно-террористических актов и вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов. Остальные подсудимые, по версии следствия, были участниками группы.

"У фигурантов изъяты автоматическое оружие, боеприпасы, взрывчатка, камуфлированное обмундирование, видеоматериалы о принесении ими клятвы верности признанной террористической организации ИГИЛ", - добавила А.Катькало.