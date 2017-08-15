Сдача в эксплуатацию жилья в Азербайджане в январе-июле выросла на 10%

Общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в январе-июле 2017 года, составила 973,7 тыс. кв. метров, что на 9,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
При этом в июле введено в строй жилье площадью 135,6 тыс. кв. метров.
По данным статистики, за январь-июль 2017 года капвложения в жилищное строительство составили 458,6 млн манатов (рост на 32,2%), в том числе в июле – 76,4 млн манатов.
Как сообщалось ранее, в 2016 году общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане, составила 1 млн 677,1 тыс. кв. метров, что на 13,2% меньше показателя 2015 года.
А.Ахундов
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