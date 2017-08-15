Huawei обошла Apple и заняла 2-е место по продажам смартфонов в CET во II квартале, лидер - Samsung

Южнокорейский производитель Samsung Electronics стал лидером по продажам смартфонов на рынке Центральной и Восточной Европы (Central and Eastern Europe, CET) во втором квартале 2017 года, при этом на второе место, обойдя Apple, вновь вышла китайская Huawei, свидетельствуют данные исследовательской компании Canalys.
Samsung увеличил продажи смартфонов в регионе в апреле-июне на 14% - до 4,9 млн единиц - благодаря высокому спросу на устройства серий Galaxy A и Galaxy J.
Huawei продала 1,8 млн смартфонов, опередив Apple менее чем на 50 тыс. проданных устройств, главным образом за счет смартфонов низкой и средней ценовой категорий.
"Huawei ненадолго сдала позиции, опустившись ниже Apple по продажам в первом квартале этого года, - отмечает аналитик Canalys Бен Стэнтон. - Однако теперь китайская компания снова впереди, ее продажи во втором квартале выросли на 11%".
Доля Samsung на рынке смартфонов Центральной и Восточной Европы во втором квартале текущего года составила 32%, Huawei - 12%, Apple - 11%, китайских Xiaomi и Lenovo - соответственно 7% и 5%.
Тем временем, лидерами на глобальном рынке "умных" браслетов во втором квартале стали китайские Xiaomi и Fitbit, оставившие Apple лишь третье место.
Xiaomi продала 3,5 млн "умных" браслетов, Fitbit - 3,3 млн единиц, тогда как Apple - лишь 2,7 млн устройств AppleWatch, сообщила Canalys.
Согласно прогнозу компании, рынок смарт-часов вырастет во втором полугодии 2017 года за счет продвижения "умных" часов с поддержкой сотовой связи. Производители смарт-часов могут продать еще порядка 12 млн устройств до конца текущего года.
Во втором квартале глобальные продажи "умных" часов увеличились на 8%, говорится в обзоре Canalys.
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