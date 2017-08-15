Задержаны грабители, укравшие в Москве из квартиры драгоценности и наручные часы на $1,2 млн

В Москве задержаны два уроженца ближнего зарубежья, которые в ходе вооруженного налета вынесли из квартиры драгоценности, наручные часы и валюту на $1 млн, сообщает во вторник сайт Росгвардии.

"Офицеры СОБРа Главного управления Росгвардии по Москве оказали силовую поддержку столичным полицейским в задержании уроженцев ближнего зарубежья, подозреваемых в совершении разбойного нападения с незаконным проникновением в жилище", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанные ворвались в квартиру и, угрожая потерпевшим предметом, похожим на нож, похитили два сейфа с драгоценностями, более 25 дорогостоящих наручных часов различных марок и 10 тыс. евро. "Общая стоимость похищенного имущества составила 1 млн 200 тыс. долларов США", - подчеркнули в ведомстве.

В Росгвардии добавили, что при обыске в квартире одного из задержанных правоохранители обнаружили и изъяли похищенные часы и ювелирные изделия. Возбуждено уголовное дело.