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СНГ 15.08.2017 18:04

Задержаны грабители, укравшие в Москве из квартиры драгоценности и наручные часы на $1,2 млн

В Москве задержаны два уроженца ближнего зарубежья, которые в ходе вооруженного налета вынесли из квартиры драгоценности, наручные часы и валюту на $1 млн, сообщает во вторник сайт Росгвардии.

"Офицеры СОБРа Главного управления Росгвардии по Москве оказали силовую поддержку столичным полицейским в задержании уроженцев ближнего зарубежья, подозреваемых в совершении разбойного нападения с незаконным проникновением в жилище", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанные ворвались в квартиру и, угрожая потерпевшим предметом, похожим на нож, похитили два сейфа с драгоценностями, более 25 дорогостоящих наручных часов различных марок и 10 тыс. евро. "Общая стоимость похищенного имущества составила 1 млн 200 тыс. долларов США", - подчеркнули в ведомстве.

В Росгвардии добавили, что при обыске в квартире одного из задержанных правоохранители обнаружили и изъяли похищенные часы и ювелирные изделия. Возбуждено уголовное дело.

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Тэги: МОСКВА, ГРАБИТЕЛИ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]