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Регион 16.08.2017 14:58

В Батуми после взрыва на газораспределительном узле загорелись дома, есть пострадавшие - СМИ

В результате взрыва на газораспределительном узле в Батуми произошло возгорание четырех близлежащих жилых домов, трое местных жителей с ожогами доставлены в больницу, сообщают в среду грузинские СМИ.

На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов. В настоящее время возгорание локализовано.

В МВД Грузии журналистам сообщили, что причины взрыва природного газа и возникшего пожара установит начавшееся следствие.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГАЗ, ВЗРЫВ, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]