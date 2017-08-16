В Батуми после взрыва на газораспределительном узле загорелись дома, есть пострадавшие - СМИ

В результате взрыва на газораспределительном узле в Батуми произошло возгорание четырех близлежащих жилых домов, трое местных жителей с ожогами доставлены в больницу, сообщают в среду грузинские СМИ.

На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов. В настоящее время возгорание локализовано.

В МВД Грузии журналистам сообщили, что причины взрыва природного газа и возникшего пожара установит начавшееся следствие.