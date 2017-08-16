Пресс-секретарь президента Турции призвал Иракский Курдистан отказаться от референдума о независимости

Власти Иракского Курдистана должны отказаться от проведения референдума о независимости, заявил в среду пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
"Реакция Анкары на предстоящий 25 сентября референдум связан с вопросом обеспечения целостности государств. Единство Ирака - один из самых важных вопросов повестки дня региона", - сказал И.Калын.
"Подрыв единства Ирака не отвечает интересам всех жителей страны, в том числе курдов", - подчеркнул пресс-секретарь, которого цитируют турецкие СМИ.
По его словам, власти Иракского Курдистан "должны пересмотреть решение о референдуме".
"Предположим, референдум состоится, и будет принято некое решение. И что? В одностороннем порядке объявят о независимости. Кто признает это решение? Его не признают ни Багдад, ни Турция, ни Иран и ни одна из стран региона. Американцы и европейцы также выступили с четкой позицией по данному вопросу. Как результат, Курдская региональная администрация Ирака попадет в очень сложное положение", - сказал И.Калын.
Пресс-секретарь президента Турции подчеркнул, что власти Иракского Курдистана не вправе включать в зону проведения референдума провинцию Киркук.
"Киркук - спорный район, подотчетный официальному Багдаду. Там живут не только курды, но и арабы, туркоманы, которые не примут участия в голосовании. Процессы могут принять угрожающий и необратимый характер", - предупредил пресс-секретарь президента Турции.
Информационное агентство "Анадолу" отмечает, что после вторжения США в Ирак в 2003 году курдские силы де-факто взяли под контроль Киркук. Затем началась волна переселения курдов в провинцию. В соответствии со статьей 140-й конституции Ирака, текст которой был составлен в 2005 году, предполагались возвращение в Киркук вынужденных переселенцев, перепись населения и референдум для определения статуса провинции. Однако по разным причинам это положение конституции до сих пор не реализовано.
Багдад считает провинцию Киркук подконтрольной центральному правительству, а партия Патриотический союз Курдистана, которая имеет особое влияние в Киркуке, требует включения провинции в состав Иракского Курдистана. В свою очередь, туркоманы выступают против этого, требуя присвоить Киркуку особый статус, отмечает агентство.
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