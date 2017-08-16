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СНГ 16.08.2017 17:14

Актриса Вера Глаголева скончалась в США на 62-м году жизни

Народная артистка России Вера Глаголева скончалась в среду в США на 62-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" источник в окружении актрисы.

"Вера Витальевна (Глаголева) скончалась в одной из медицинских клиник в США", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что причиной ухода из жизни стало онкологическое заболевание.

В.Глаголева - российская актриса и режиссер, сценарист, продюсер, Народная артистка России.

Родилась 31 января 1956 года в Москве.

За свою творческую биографию она сыграла в более чем в сорока фильмах и сериалах, таких как "Выйти замуж за капитана", "Сошедшие с небес", "Зал Ожидания", "Бедная Саша" и другие. Также она срежиссировала шесть фильмов, в ее последней картине "Две женщины" (экранизация пьесы И.Тургенева "Две женщины") сыграл известный британский актер Рэйф Файнс.

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Тэги: РОССИЯ, АКТРИСА, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]