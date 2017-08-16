В Германию было поставлено более 28 млн куриных яиц с фипронилом

Масштабы поставок в торговые сети Германии куриных яиц, зараженных инсектицидом фипронил, по всей видимости, значительно шире, чем предполагалось до сих пор.
По данным властей Нижней Саксонии, только в эту федеральную землю было поставлено более 28 млн яиц, возможно, зараженных этим химикатом, пишет Neue Osnabrucker Zeitung.
Газета ссылается на анализ нижнесаксонского министерства сельского хозяйства, проведенный на основании данных европейской системы экстренного оповещения. В свою очередь, из Нижней Саксонии в торговые сети попало около 17 млн зараженных яиц, полученных из Нидерландов и с четырех нижнесаксонских птицеферм, где были найдены следы ядовитого вещества.
Ранее федеральные власти говорили о том, что в ФРГ из соседних стран было ввезено менее 11 млн яиц со следами фипронила, отмечает Deutsche Welle.
Как сообщалось, зараженные фипронилом яйца и продукты из них были обнаружены уже в 15 странах Евросоюза, а также за его пределами, в частности, в Швейцарии, Южной Корее и Гонконге.
По данным министерства сельского хозяйства ФРГ, употребление в пищу продукции, зараженной фипронилом (ядовитым химическим средством для борьбы с насекомыми-паразитами) не представляет "конкретной" угрозы здоровью, однако нельзя полностью исключить риска для детей.
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