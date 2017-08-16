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СНГ 16.08.2017 20:55

В Белоруссии задумались о создании в системе МВД колхозов для ресоциализации бывших заключенных

Министерство внутренних дел Белоруссии разрабатывает проект по трудоустройству бывших осужденных на сельхозпредприятия для ресоциализации.

"Таким образом бывшие осужденные получат возможность успешной ресоциализации. Во-первых, трудоустройство будет способствовать снижению рецидива, во-вторых, поможет людям влиться в общество, получать зарплату, строить семьи, растить детей, выплачивать иски", - цитирует министра внутренних дел Беларуси Игоря Шуневича официальный сайт ведомства.

По словам министра, в связи с разработкой нового закона о социальной реабилитации бывших осужденных и возникла идея создания в структуре уголовно-исполнительной системы МВД специализированного сельхозпредприятия для трудоустройства освобождающихся из мест лишения свободы.

По информации МВД, в качестве экспериментальной базы было выбрано Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие (КСУП) "Хутор-Агро".

Как отметил И.Шуневич, правового решения на передачу в структуру уголовно-исполнительной системы МВД данного сельхозпредприятия пока нет, однако в настоящее время готовятся документы, которые будут представлены в Совет министров.

"От успеха работы здесь будет зависеть дальнейшее распространение проекта. Если все получится, то данный опыт переместим на все территориальные управления внутренних дел, кроме Минска", - сказал он.

Министр также сообщил, что если будет принято решение передать сельхозпредприятие из коммунальной в собственность МВД, перспективными направлениями развития предприятия станет освоение новых видов сельхозпродукции, создание собственного участка по производству комбикормов, расширение ассортимента овощной и мясной продукции, уточнил министр. Планируется, что вся производимая продукция будет использоваться для нужд уголовно-исполнительной системы МВД.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ, ТРУДОУСТРОЙСТВО, СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]