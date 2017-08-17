Почти тысяча человек позвонили на "горячую линию" Роспотребнадзора, открытую в связи со вспышкой вируса Коксаки в Турции, сообщает пресс-служба ведомства.
"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека напоминает, что продолжается прием обращений от граждан, пострадавших от инфекций во время отдыха на курортах Турецкой Республики. По состоянию на 16 августа на адрес "горячей линии" поступило более 900 обращений", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что из общего числа обращений более 500 от заболевших и членов их семей, свыше 260 - по вопросам защиты прав потребителей и более 120 обращений по мерам профилактики энтеровирусной инфекции.
По данным ведомства, более 77% пострадавших составляют дети. Наибольшее число заболевших отмечено в гостиницах городов Сиде, Аланья, Кемер и Белек, среди отдыхавших во второй половине июля.
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