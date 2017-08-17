Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0035 RUR   0.0286 GBR   2.1952 TRY   0.4837

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.78 Brent   50.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 32° Завтра 23° 33° 19 Авг 22° 33° 20 Авг 22° 33°

Регион 17.08.2017 11:18

В связи с вирусом Коксаки в Турции на "горячую линию" Роспотребнадзора обратились почти тысяча человек

Почти тысяча человек позвонили на "горячую линию" Роспотребнадзора, открытую в связи со вспышкой вируса Коксаки в Турции, сообщает пресс-служба ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека напоминает, что продолжается прием обращений от граждан, пострадавших от инфекций во время отдыха на курортах Турецкой Республики. По состоянию на 16 августа на адрес "горячей линии" поступило более 900 обращений", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что из общего числа обращений более 500 от заболевших и членов их семей, свыше 260 - по вопросам защиты прав потребителей и более 120 обращений по мерам профилактики энтеровирусной инфекции.

По данным ведомства, более 77% пострадавших составляют дети. Наибольшее число заболевших отмечено в гостиницах городов Сиде, Аланья, Кемер и Белек, среди отдыхавших во второй половине июля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, РОСПОТРЕБНАДЗОР, ТУРЦИЯ, ОБРАЩЕНИЯ


Похожие новости


В России некачественной колбасы только 5%, но это все равно много - глава Роспотребнадзора Новый штамм птичьего гриппа появился в Китае - Роспотребнадзор Жертвами вируса Эбола стали более 7,5 тысяч человек, число зараженных превышает 19 тысяч Суд по заявлению Роспотребнадзора оштрафовал «Макдоналдс» в Москве на 100 тыс. рублей Грузия не подтверждает готовность принять вторую инспекцию Роспотребнадзора - Онищенко Инспекция грузинских виноделов проходит нормально - Онищенко

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]