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Дальнее зарубежье 17.08.2017 10:57

В Маниле за ночь убиты 25 преступников, 14 из них в рамках кампании по борьбе с наркоторговлей - полиция

Силы безопасности Филиппин в ночь на четверг ликвидировали в Маниле 25 преступников, в том числе 14 человек в ходе массовых антинаркотических рейдов, сообщает сингапурский телеканал "Чэннел ньюс Эйша" со ссылкой на филиппинскую полицию.

По словам представителя столичной полиции, 14 человек имели непосредственное отношение к незаконному обороту наркотиков, а еще 11 были грабителями, также вовлеченными в наркоторговлю.

Полиция продолжает проверку обстоятельств гибели этих 11 человек, отмечает телеканал.

Накануне сообщалось, что службы безопасности Филиппин ликвидировали в провинции Булакан на севере страны 32 подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Агентство Ассошиэйтед Пресс отметило, что это было самое большое число людей, убитых за один день в рамках общенациональной антинаркотической кампании, объявленной год назад президентом Филиппин Родриго Дутерте.

По данным АП, с момента прихода Р.Дутерте к власти в результате столкновений с силами правопорядка погибли свыше 3,2 тыс. человек, подозреваемых в распространении наркотиков. Агентство также утверждает, что еще более 2 тыс. человек, связанных с наркоторговлей, были либо убиты неизвестными, либо погибли при других обстоятельствах.

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, НАРКОТИКИ, РЕЙДЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]