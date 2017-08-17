В Маниле за ночь убиты 25 преступников, 14 из них в рамках кампании по борьбе с наркоторговлей - полиция

Силы безопасности Филиппин в ночь на четверг ликвидировали в Маниле 25 преступников, в том числе 14 человек в ходе массовых антинаркотических рейдов, сообщает сингапурский телеканал "Чэннел ньюс Эйша" со ссылкой на филиппинскую полицию.

По словам представителя столичной полиции, 14 человек имели непосредственное отношение к незаконному обороту наркотиков, а еще 11 были грабителями, также вовлеченными в наркоторговлю.

Полиция продолжает проверку обстоятельств гибели этих 11 человек, отмечает телеканал.

Накануне сообщалось, что службы безопасности Филиппин ликвидировали в провинции Булакан на севере страны 32 подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Агентство Ассошиэйтед Пресс отметило, что это было самое большое число людей, убитых за один день в рамках общенациональной антинаркотической кампании, объявленной год назад президентом Филиппин Родриго Дутерте.

По данным АП, с момента прихода Р.Дутерте к власти в результате столкновений с силами правопорядка погибли свыше 3,2 тыс. человек, подозреваемых в распространении наркотиков. Агентство также утверждает, что еще более 2 тыс. человек, связанных с наркоторговлей, были либо убиты неизвестными, либо погибли при других обстоятельствах.