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Дальнее зарубежье 17.08.2017 11:55

Задержан мужчина, взявший в заложники сотрудницу нидерландской радиостанции

Полиция задержала человека, захватившего в четверг заложницу на территории медиапарка в городе Хилверсюме, передает Национальное общественное радиовещание Нидерландов (НОС).

По его данным, заложница освобождена, ее обследуют медики.

Ранее мужчина, вооруженный ножом, напал на женщину на территории медиапарка, после чего зашел вместе с ней в здание, где расположены студии радиостанции 3FM.

Очевидцы сообщили, что внутри здания напавший на неграмотном нидерландском языке выражал желание пообщаться с кем-нибудь с американского телеканала Си-Эн-Эн.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, РАДИОСТАНЦИЯ, ЗАЛОЖНИК, ОСВОБОЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]