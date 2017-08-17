Задержан мужчина, взявший в заложники сотрудницу нидерландской радиостанции

Полиция задержала человека, захватившего в четверг заложницу на территории медиапарка в городе Хилверсюме, передает Национальное общественное радиовещание Нидерландов (НОС).

По его данным, заложница освобождена, ее обследуют медики.

Ранее мужчина, вооруженный ножом, напал на женщину на территории медиапарка, после чего зашел вместе с ней в здание, где расположены студии радиостанции 3FM.

Очевидцы сообщили, что внутри здания напавший на неграмотном нидерландском языке выражал желание пообщаться с кем-нибудь с американского телеканала Си-Эн-Эн.