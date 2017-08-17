Задержан мужчина, взявший в заложники сотрудницу нидерландской радиостанции

Полиция задержала человека, захватившего в четверг заложницу на территории медиапарка в городе Хилверсюме, передает Национальное общественное радиовещание Нидерландов (НОС).
По его данным, заложница освобождена, ее обследуют медики.
Ранее мужчина, вооруженный ножом, напал на женщину на территории медиапарка, после чего зашел вместе с ней в здание, где расположены студии радиостанции 3FM.
Очевидцы сообщили, что внутри здания напавший на неграмотном нидерландском языке выражал желание пообщаться с кем-нибудь с американского телеканала Си-Эн-Эн.
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