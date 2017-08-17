Капзатраты BTC Co по проекту БТД в I полугодии сократились в 2,6 раза

Объем капитальных затрат компании BTC Co (оператор по строительству и эксплуатации нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, БТД) в I-ом полугодии 2017 года по проекту БТД сократился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в 2,6 раза - до $10 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе BTC Co.

"Операционные расходы на деятельность трубопровода в I-ом полугодии 2017 года составили $64 млн (рост на 4,9% по сравнению с показателем I-го полугодия 2016г)", - отметил представитель компании.

По данным BTC Co, в целом, с момента ввода нефтепровода БТД в эксплуатацию 4 июня 2006 года и по состоянию на конец июня 2017 года по данному трубопроводу на мировые рынки было доставлено 365 млн тонн нефти, из терминала Джейхан отгружено 3,584 тыс. танкера.

В I-ом полугодии 2017 года по данному трубопроводу прокачано 17 млн тонн нефти, и из терминала Джейхан отгружено 159 танкеров.

Как сообщалось, в 2016 году капитальные затраты компании BTC Co составили $58 млн, операционные расходы - 118 млн.

В 2016 году по нефтепроводу БТД было транспортировано 33,5 млн тонн нефти.

В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз. Также, начиная с июня 2010 года, по БТД осуществляется прокачка туркменской нефти, с октября 2013 года - казахстанской нефти.

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.

Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); Chevron (8,9%); Statoil (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); CIECO (2,5%); INPEX (2,5%), Total (5%) и ONGC (2,36%).

Н.Аббасова