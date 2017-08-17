Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0035 RUR   0.0286 GBR   2.1952 TRY   0.4837

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.78 Brent   50.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 34° Завтра 23° 33° 19 Авг 22° 33° 20 Авг 22° 33°

Внешняя политика 17.08.2017 17:40

Азербайджан и Боливия подпишут соглашение о применении безвизового режима для обладателей дипломатических и служебных паспортов

Министр иностранных дел Боливии Фернандо Уанакуни Мамани прибудет 18 августа с официальным визитом в Азербайджан, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«В рамках официального визита Фернандо Уанакуни Мамани проведет встречи с премьер-министром Азербайджана Артуром Раси-заде и министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым», - говорится в сообщении.

Министры подпишут межправительственное соглашение о применении безвизового режима для обладателей дипломатических и официальных/служебных паспортов.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БОЛИВИЯ, МИНИСТР, ВИЗИТ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]