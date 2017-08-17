Азербайджан и Боливия подпишут соглашение о применении безвизового режима для обладателей дипломатических и служебных паспортов

Министр иностранных дел Боливии Фернандо Уанакуни Мамани прибудет 18 августа с официальным визитом в Азербайджан, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«В рамках официального визита Фернандо Уанакуни Мамани проведет встречи с премьер-министром Азербайджана Артуром Раси-заде и министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым», - говорится в сообщении.

Министры подпишут межправительственное соглашение о применении безвизового режима для обладателей дипломатических и официальных/служебных паспортов.

Р.Бабаев