Не менее шести человек погибли к северу от Гаити при происшествии с судном - СМИ

Судно с пассажирами перевернулось к северу от побережья Гаити, погибли шесть человек, еще около 10 считаются пропавшими без вести, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
В ходе поисковой операции удалось спасти 23 человека, поиск остальных продолжается, сообщает АП со ссылкой на местные власти.
Судно совершало рутинный рейс между островами архипелага, по оценкам властей, на борту находилось около 40 человек.
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