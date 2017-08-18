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Дальнее зарубежье 18.08.2017 09:25

Не менее шести человек погибли к северу от Гаити при происшествии с судном - СМИ

Судно с пассажирами перевернулось к северу от побережья Гаити, погибли шесть человек, еще около 10 считаются пропавшими без вести, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

В ходе поисковой операции удалось спасти 23 человека, поиск остальных продолжается, сообщает АП со ссылкой на местные власти.

Судно совершало рутинный рейс между островами архипелага, по оценкам властей, на борту находилось около 40 человек.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГАИТИ, СУДНО, ПРОИСШЕСТВИЕ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]