В Японии в связи с угрозами со стороны КНДР проверили системы чрезвычайного оповещения в более чем 200 населенных пунктах

Власти Японии на фоне роста напряженности вокруг КНДР осуществили проверку системы чрезвычайного оповещения населения в 202 различных населенных пунктах на западе страны, сообщает японский телеканал Эн-эйч-кей.

Проверки затронули остров Сикоку и регион Тюгоку - западную оконечность острова Хонсю. В ходе мероприятий был выявлен ряд технических сбоев, и в настоящий момент власти пытаются установить причины этих неполадок.

На минувшей неделе в Пхеньяне предупредили, что могут запустить несколько ракет так, чтобы они упали в море всего в нескольких десятках километров от тихоокеанского острова Гуама, где расположены американские военные базы. В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что готов отреагировать максимально решительно в случае, если его стране будет угрожать КНДР.

Как отмечает Эн-эйч-кей. в КНДР также объявили, что при возможном пуске ракеты пролетят над японскими префектурами Симанэ и Хиросима на Хонсю, а также над префектурой Коти над Сикоку.

Японские СМИ сообщали, что силы самообороны Японии разворачивают противоракетные комплексы "Пэтриот" в районах, над которыми могли бы пролететь ракеты КНДР в случае их возможного пуска в сторону Гуама. Кроме этого, стало известно, что власти Японии собираются приобрести несколько установок американской системы ПРО "Иджис" для укрепления обороноспособности страны.