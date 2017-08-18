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Дальнее зарубежье 18.08.2017 12:13

В Японии в связи с угрозами со стороны КНДР проверили системы чрезвычайного оповещения в более чем 200 населенных пунктах

Власти Японии на фоне роста напряженности вокруг КНДР осуществили проверку системы чрезвычайного оповещения населения в 202 различных населенных пунктах на западе страны, сообщает японский телеканал Эн-эйч-кей.

Проверки затронули остров Сикоку и регион Тюгоку - западную оконечность острова Хонсю. В ходе мероприятий был выявлен ряд технических сбоев, и в настоящий момент власти пытаются установить причины этих неполадок.

На минувшей неделе в Пхеньяне предупредили, что могут запустить несколько ракет так, чтобы они упали в море всего в нескольких десятках километров от тихоокеанского острова Гуама, где расположены американские военные базы. В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что готов отреагировать максимально решительно в случае, если его стране будет угрожать КНДР.

Как отмечает Эн-эйч-кей. в КНДР также объявили, что при возможном пуске ракеты пролетят над японскими префектурами Симанэ и Хиросима на Хонсю, а также над префектурой Коти над Сикоку.

Японские СМИ сообщали, что силы самообороны Японии разворачивают противоракетные комплексы "Пэтриот" в районах, над которыми могли бы пролететь ракеты КНДР в случае их возможного пуска в сторону Гуама. Кроме этого, стало известно, что власти Японии собираются приобрести несколько установок американской системы ПРО "Иджис" для укрепления обороноспособности страны.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ЧП, ОПОВЕЩЕНИЕ, ПРОВЕРКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]