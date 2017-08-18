В террористическую ячейку, связанную с нападениями в Барселоне и Камбрильсе, могли входить до восьми человек - СМИ

Следователи полагают, что террористическая ячейка, причастная к нападениям в Барселоне и Камбрильсе, по-видимому, состояла из восьми человек, сообщает в пятницу британская пресса со ссылкой на источник в испанских правоохранительных органах.
По версии следствия, террористы также планировали атаку с использованием газовых баллонов.
Вечером 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения. Полиции удалось задержать трех подозреваемых в совершении теракта. Водитель фургона пока не найден.
Позднее шесть человек получили травмы при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский.
Террористы на автофургоне пытались прорваться к пешеходной улице Камбрильса, однако после перестрелки с полицией автомобиль перевернулся. Затем полицейским удалось ликвидировать четырех нападавших, еще один был ранен и арестован. Позднее он скончался.
Кроме этого, два взрыва прогремели в испанском муниципалитете Альканар, в результате чего один человек погиб, а еще семеро пострадали. Предполагалось, что причиной взрывов стала утечка газа. Позднее было установлено, что в доме сработало взрывное устройство, которое изготавливали проживавшие там террористы.
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