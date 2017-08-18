Газпром уложил больше 170 км морской части Турецкого потока

"Газпром"уложил больше 170 километров морской части газопровода "Турецкий поток", сообщил глава Минэнерго России на Александр Новак на сессии Измирской международной ярмарки.
"Успешно реализуется проект по строительству газопровода "Турецкий поток", который призван повысить энергобезопасность Турецкой республики и Европейского Союза. В мае текущего года у российского побережья Черного моря началось строительство морского участка газопровода. В настоящий момент уложено свыше 170 км газопровода", - сказал министр.
"Газпром" строит газопровод "Турецкий поток" через Черное море для сокращения транзита через Украину: Одна нитка "Турецкого потока" мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год предназначена для турецкого рынка; вторая, такой же мощности, - для рынка Центральной и Южной Европы.
Строительство морского газопровода началось на мелководье у российского берега в начале мая этого года. В конце июня стройка вышла в глубоководную зону Черного моря. Протяженность каждой нитки морской магистрали - более 900 км. Строительство первой нитки газопровода должно быть завершено в марте 2018 года, а второй - в 2019 году.
Минобороны Азербайджана опровергает информацию о крупных потерях в апреле 2016 года
Меня вынуждают уйти из политики и литературы, угрожая похищением моей дочери - армянский правозащитник
Эрдоган посетит в начале сентября с визитом Азербайджан и Казахстан
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 12 человек - МВД
В лотерее Powerball в США разыгрывают джекпот в $510 млн
Представители 25 стран примут участие в международном фестивале варенья в Габале
Azeravtoyol получит 5,8 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Алиев выделил 4 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы в Баку и на Апшероне
Azeravtoyol получит 23,3 млн манатов на реконструкцию 30 км дороги в Гахском и Закатальском районах
Бывший вице-президент США Гор посоветовал Трампу уйти в отставку
Граждане больше 25 стран пострадали при теракте в Барселоне
Лукашенко с младшим сыном испытывают новый комбайн на "президентском" пшеничном поле
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Завершился первый этап проекта «Школа обучения» для молодых людей с ограниченными возможностями общения, проживающих в регионах страны
Азербайджанские школьники отправились в учебно-образовательную поездку в Россию
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»