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ТЭК 18.08.2017 12:55

Газпром уложил больше 170 км морской части Турецкого потока

"Газпром"уложил больше 170 километров морской части газопровода "Турецкий поток", сообщил глава Минэнерго России на Александр Новак на сессии Измирской международной ярмарки.

"Успешно реализуется проект по строительству газопровода "Турецкий поток", который призван повысить энергобезопасность Турецкой республики и Европейского Союза. В мае текущего года у российского побережья Черного моря началось строительство морского участка газопровода. В настоящий момент уложено свыше 170 км газопровода", - сказал министр.

"Газпром" строит газопровод "Турецкий поток" через Черное море для сокращения транзита через Украину: Одна нитка "Турецкого потока" мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год предназначена для турецкого рынка; вторая, такой же мощности, - для рынка Центральной и Южной Европы.

Строительство морского газопровода началось на мелководье у российского берега в начале мая этого года. В конце июня стройка вышла в глубоководную зону Черного моря. Протяженность каждой нитки морской магистрали - более 900 км. Строительство первой нитки газопровода должно быть завершено в марте 2018 года, а второй - в 2019 году.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ГАЗОПРОВОД, ПРОКЛАДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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