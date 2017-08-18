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АПК 18.08.2017 14:00

Азербайджан и John Deere создадут рабгруппу в сфере сельхозобразования

Азербайджан намерен совместно с американской компанией "John Deere" создать рабочую группу в сфере сельскохозяйственного образования. Об этом сказал министр сельского хозяйства Гейдар Асадов на встрече с директором компании по странам СНГ Дирком Штратманом и представителем компании в Азербайджане Максимилианом Погом.

"Г.Асадов на встрече назвал целесообразным создание рабочей группы в сфере образования, в которую войдут представители министерств сельского хозяйства и образования Азербайджана, компании "John Deere" и фермеров", - говорится в сообщении Минсельхоза.

Азербайджан предлагает создать рабочую группу в кратчайшие сроки и провести первое заседание группы в сентябре.

"Целями рабгруппы будут ознакомление с новой техникой и технологиями, проведение работ по просвещению, определение спроса на обучение, подготовка долгосрочного образовательного плана", - сказал Г.Асадов.

Представители "John Deere" выразили заинтересованность в расширении сотрудничества с Азербайджаном. В частности Д.Штратман отметил, что при участии землеведов из "John Deere" идет подготовка плана мероприятий по борьбе с засолением почв в Азербайджане.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АПК, ОБРАЗОВАНИЕ, РАБГРУППА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]