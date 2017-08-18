Азербайджан и John Deere создадут рабгруппу в сфере сельхозобразования

Азербайджан намерен совместно с американской компанией "John Deere" создать рабочую группу в сфере сельскохозяйственного образования. Об этом сказал министр сельского хозяйства Гейдар Асадов на встрече с директором компании по странам СНГ Дирком Штратманом и представителем компании в Азербайджане Максимилианом Погом.
"Г.Асадов на встрече назвал целесообразным создание рабочей группы в сфере образования, в которую войдут представители министерств сельского хозяйства и образования Азербайджана, компании "John Deere" и фермеров", - говорится в сообщении Минсельхоза.
Азербайджан предлагает создать рабочую группу в кратчайшие сроки и провести первое заседание группы в сентябре.
"Целями рабгруппы будут ознакомление с новой техникой и технологиями, проведение работ по просвещению, определение спроса на обучение, подготовка долгосрочного образовательного плана", - сказал Г.Асадов.
Представители "John Deere" выразили заинтересованность в расширении сотрудничества с Азербайджаном. В частности Д.Штратман отметил, что при участии землеведов из "John Deere" идет подготовка плана мероприятий по борьбе с засолением почв в Азербайджане.
А.Ахундов
Минобороны Азербайджана опровергает информацию о крупных потерях в апреле 2016 года
Меня вынуждают уйти из политики и литературы, угрожая похищением моей дочери - армянский правозащитник
Эрдоган посетит в начале сентября с визитом Азербайджан и Казахстан
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 12 человек - МВД
В лотерее Powerball в США разыгрывают джекпот в $510 млн
Представители 25 стран примут участие в международном фестивале варенья в Габале
Azeravtoyol получит 5,8 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Алиев выделил 4 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы в Баку и на Апшероне
Azeravtoyol получит 23,3 млн манатов на реконструкцию 30 км дороги в Гахском и Закатальском районах
Бывший вице-президент США Гор посоветовал Трампу уйти в отставку
Граждане больше 25 стран пострадали при теракте в Барселоне
Лукашенко с младшим сыном испытывают новый комбайн на "президентском" пшеничном поле
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Завершился первый этап проекта «Школа обучения» для молодых людей с ограниченными возможностями общения, проживающих в регионах страны
Азербайджанские школьники отправились в учебно-образовательную поездку в Россию
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»