Азербайджан и John Deere создадут рабгруппу в сфере сельхозобразования

Азербайджан намерен совместно с американской компанией "John Deere" создать рабочую группу в сфере сельскохозяйственного образования. Об этом сказал министр сельского хозяйства Гейдар Асадов на встрече с директором компании по странам СНГ Дирком Штратманом и представителем компании в Азербайджане Максимилианом Погом.

"Г.Асадов на встрече назвал целесообразным создание рабочей группы в сфере образования, в которую войдут представители министерств сельского хозяйства и образования Азербайджана, компании "John Deere" и фермеров", - говорится в сообщении Минсельхоза.

Азербайджан предлагает создать рабочую группу в кратчайшие сроки и провести первое заседание группы в сентябре.

"Целями рабгруппы будут ознакомление с новой техникой и технологиями, проведение работ по просвещению, определение спроса на обучение, подготовка долгосрочного образовательного плана", - сказал Г.Асадов.

Представители "John Deere" выразили заинтересованность в расширении сотрудничества с Азербайджаном. В частности Д.Штратман отметил, что при участии землеведов из "John Deere" идет подготовка плана мероприятий по борьбе с засолением почв в Азербайджане.

А.Ахундов