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СНГ 18.08.2017 16:29

Теракту в Барселоне нет оправдания - Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что преступлению, совершенному в Барселоне, нет оправдания, виновники теракта должны понести суровую ответственность.

"Этой преступной акции международных террористов не может быть оправдания. Все виновные в ее подготовке и проведении должны понести суровую ответственность", - говорится в соболезновании Д.Медведева премьер-министру Испании Мариано Рахою.

Д.Медведев выразил от себя лично и от имени правительства России глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами теракта в центре Барселоны.

"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем раненым и пострадавшим", - говорится в телеграмме Д.Медведева М.Рахою.

Накануне вечером автофургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне, в результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения. Полиции удалось задержать трех подозреваемых в совершении теракта. Водитель фургона пока не найден.

Позднее шесть человек получили травмы при попытке наезда на пешеходов в городе Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский. Затем один из раненых скончался.

Террористы на автофургоне пытались прорваться к пешеходной улице Камбрильса, однако после перестрелки с полицией автомобиль перевернулся. Затем полицейским удалось ликвидировать четырех нападавших, еще один был ранен и арестован. Позднее он скончался.

Кроме того, два взрыва прогремели в испанском муниципалитете Альканар, в результате чего один человек погиб, еще семеро пострадали. Предполагалось, что причиной взрывов стала утечка газа. Позднее было установлено, что в доме сработало взрывное устройство, которое изготавливали проживавшие там террористы.

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Тэги: РОССИЯ, ИСПАНИЯ, МЕДВЕДЕВ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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