Целостность Грузии будет восстановлена - посол США

Грузия сможет восстановить территориальную целостность, считает посол США в Тбилиси Ян Келли.

"Оккупация долго не продлится, не останутся надолго и эти колючие заграждения. Целостность Грузии будет восстановлена и это будет успешная, демократическая и свободная страна", - заявил он журналистам при посещении грузинского села Эргнети, расположенного недалеко от Цхинвала.

Посол посетил местную церковь, а также функционирующий в селе "Музей оккупации".