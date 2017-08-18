До двух возросло число погибших в результате нападений с ножом в финском Турку - полиция

Количество погибших в результате нескольких нападений с ножом, происшедших в финском городе Турку, увеличилось до двух, сообщили в пятницу правоохранительные органы страны.
Еще шесть человек получили ранения.
В полиции подтвердили, что нападавшего удалось ранить, он задержан.
Как сообщалось, полицейские проводят в пятницу спецоперацию на площадях Пуутори и Кауппатори в центре финского города Турку. По сообщениям очевидцев, в районе были слышны, по разным данным, один или несколько выстрелов, зафиксировано несколько нападений с ножом.
Как сообщил СМИ начальник управления полиции Сеппо Колехмайнен, пока еще рано говорить, кто стоит за преступлением и идет ли речь о проявлении международного терроризма.
"Полиция пока не подтверждает, что речь идет о терроризме", - сказал С.Колехмайнен на пресс-конференции.
По его данным, один человек погиб на месте трагедии, второй в больнице. В больнице находится и раненый в бедро подозреваемый в убийствах.
"Полиция пока не может подтвердить, что нападавший был один, но считает это вероятным", - заявил он.
На место происшествия прибыл отряд полиции в бронежилетах. Жителям города советуют не выходить в центр города.
Полиция Финляндии приведена в повышенную готовность, проверяются поезда, отправляющиеся из Турку, усилена охрана аэропорта Хельсинки-Вантаа, а также железнодорожных вокзалов.
Президент Финляндии Саули Ниинисте (Sauli Niinisto) выехал в Турку.
Президент Алиев выделил 12 млн манатов на реконструкцию систем водоснабжения и канализации в Сальяне
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 121 раз - Минобороны Азербайджана
Экс-президенты ряда государств примут участие в Глобальном форуме молодых лидеров в Азербайджане
AMFA осенью 2018г организует конференцию по вопросам микрофинансирования
Akkord Senaye Tikinti выиграла тендер в Грузии на $15,3 млн
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 12 человек - МВД
В лотерее Powerball в США разыгрывают джекпот в $510 млн
Представители 25 стран примут участие в международном фестивале варенья в Габале
Президент Алиев открыл ряд объектов в Гейгельском районе
Алиев выделил 5,78 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы в бакинских пригородах
Azeravtoyol получит 5,8 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Завершился первый этап проекта «Школа обучения» для молодых людей с ограниченными возможностями общения, проживающих в регионах страны
Азербайджанские школьники отправились в учебно-образовательную поездку в Россию
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»