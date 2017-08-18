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Дальнее зарубежье 18.08.2017 21:10

До двух возросло число погибших в результате нападений с ножом в финском Турку - полиция

Количество погибших в результате нескольких нападений с ножом, происшедших в финском городе Турку, увеличилось до двух, сообщили в пятницу правоохранительные органы страны.

Еще шесть человек получили ранения.

В полиции подтвердили, что нападавшего удалось ранить, он задержан.

Как сообщалось, полицейские проводят в пятницу спецоперацию на площадях Пуутори и Кауппатори в центре финского города Турку. По сообщениям очевидцев, в районе были слышны, по разным данным, один или несколько выстрелов, зафиксировано несколько нападений с ножом.

Как сообщил СМИ начальник управления полиции Сеппо Колехмайнен, пока еще рано говорить, кто стоит за преступлением и идет ли речь о проявлении международного терроризма.

"Полиция пока не подтверждает, что речь идет о терроризме", - сказал С.Колехмайнен на пресс-конференции.

По его данным, один человек погиб на месте трагедии, второй в больнице. В больнице находится и раненый в бедро подозреваемый в убийствах.

"Полиция пока не может подтвердить, что нападавший был один, но считает это вероятным", - заявил он.

На место происшествия прибыл отряд полиции в бронежилетах. Жителям города советуют не выходить в центр города.

Полиция Финляндии приведена в повышенную готовность, проверяются поезда, отправляющиеся из Турку, усилена охрана аэропорта Хельсинки-Вантаа, а также железнодорожных вокзалов.

Президент Финляндии Саули Ниинисте (Sauli Niinisto) выехал в Турку.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ИНЦИДЕНТ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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