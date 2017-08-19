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Регион 19.08.2017 09:58

Грузинская компания обвиняет The New Yorker в искажении фактов, связанных с проектом Trump Tower в Батуми

Грузинская Silk Road Group, являвшаяся партнером компании избранного президента США Дональда Трампа The Trump Organization в проекте строительства Trump Tower в Батуми, обвиняет американское издание The New Yorker в целенаправленной дискредитации имиджа группы.

"Разные медиасредства, которые активно включены в компанию целенаправленной дискредитации против президента США Дональда Трампа, периодически пытаются сделать частью этой компании Silk Road Group и ее руководство, и навести тень как на имидж компании, так и на уже осуществленные и запланированные проекты", - говорится в заявлении, распространенном группой в пятницу в связи со статьей в The New Yorker.

При этом отмечается, что для достижения своих целей их журналисты часто нарушают не только журналистскую этику, но искажают и фальсифицируют факты.

"Наши юристы в США изучают это вопрос, и мы оставляем за собой право использовать все правовые средства для защиты наших прав", - сказано в заявлении.

Silk Road Group обещает, что в ближайшее время сделает "более широкое заявление, в котором будет дан исчерпывающий ответ в связи с вопросами, поднятыми в публикациях данных медиасредств".

В статье, опубликованной в The New Yorker, в частности, говорится, что соглашение о строительстве на черноморском побережье Грузии в Батуми 47-этажного небоскреба Trump Tower, которое было подписано между Trump Organization и Silk Road Group в 2012 году, еще при президентстве Михаила Саакашвили, и оценивалось в $250 млн, было непрозрачным и содержало признаки коррупции с использованием банковских махинаций и отбеливания денег.

Как сообщалось, в начале января 2017 года компания The Trump Organization во избежание конфликта интересов вышла из лицензионного соглашения по строительству Trump Tower в Батуми. Сворачивание проекта в Грузии стало последним усилием избранного президента США Д.Трампа развеять обвинения в том, что его бизнес будет вызывать конфликт интересов после того, как он займет свой пост в Белом доме.

Silk Road Group, одна из ведущих инвестиционных групп на Кавказе и в Центрально-Азиатском регионе, работает в сферах транспорта, торговли, недвижимости, туризма и телекоммуникаций.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТРАМП, КОМПАНИЯ, СМИ


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