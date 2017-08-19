Akkord Senaye Tikinti выиграла тендер в Грузии на $15,3 млн

Азербайджанская ОАО «Инвестиционная корпорация Akkord Senaye Tikinti» стала победителем тендера в Грузии стоимостью $15,3 млн, отмечается в сообщении корпорации.
«Объединенная компания водоснабжения Грузии провела тендер на реконструкцию систем водоснабжения в городе Чиатура. Победителем тендера стоимостью $15,3 млн стала компания Akkord Senaye Tikinti», - говорится в сообщении.
Объединенная компания водоснабжения Грузии и Akkord Senaye Tikinti подписали контракт 16 августа в Тбилиси. Работы в городе Чиатура будут проведены в рамках проекта Азиатского банка развития.
Как сообщалось ранее, в июле Akkord Senaye Tikinti стала победителем тендера в Казахстане стоимостью $70 млн в рамках проекта строительства автодороги Курты-Бурилбайтал.
«Инвестиционная корпорация Akkord Senaye Tikinti» была учреждена в августе 2010 года. Ее акционерами являются одно юридическое лицо и два физических лица. Уставный капитал корпорации равен 74 млн 112,5 тыс. манатов. Корпорация работает в двух сегментах – строительство и производство. В частности, она занимается производством различных строительных материалов, является подрядчиком ряда проектов по строительству дорожно-транспортной инфраструктуры. Компания также занимается строительством жилых комплексов в Баку и Абшеронском полуострове. Кроме этого, компания реализует различные проекты за рубежом.
А.Ахундов
Президент Алиев выделил 12 млн манатов на реконструкцию систем водоснабжения и канализации в Сальяне
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 121 раз - Минобороны Азербайджана
Экс-президенты ряда государств примут участие в Глобальном форуме молодых лидеров в Азербайджане
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 12 человек - МВД
В лотерее Powerball в США разыгрывают джекпот в $510 млн
Представители 25 стран примут участие в международном фестивале варенья в Габале
Президент Алиев открыл ряд объектов в Гейгельском районе
Алиев выделил 5,78 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы в бакинских пригородах
Azeravtoyol получит 5,8 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Во Флориде один полицейский погиб и трое ранены, Трамп выразил соболезнования
Премьеры Казахстана и Афганистана обсудили сотрудничество в строительстве железных дорог
Состояние четверых раненых в Сургуте прохожих тяжелое - власти ХМАО
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Завершился первый этап проекта «Школа обучения» для молодых людей с ограниченными возможностями общения, проживающих в регионах страны
Азербайджанские школьники отправились в учебно-образовательную поездку в Россию
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»