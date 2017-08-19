Akkord Senaye Tikinti выиграла тендер в Грузии на $15,3 млн

Азербайджанская ОАО «Инвестиционная корпорация Akkord Senaye Tikinti» стала победителем тендера в Грузии стоимостью $15,3 млн, отмечается в сообщении корпорации.

«Объединенная компания водоснабжения Грузии провела тендер на реконструкцию систем водоснабжения в городе Чиатура. Победителем тендера стоимостью $15,3 млн стала компания Akkord Senaye Tikinti», - говорится в сообщении.

Объединенная компания водоснабжения Грузии и Akkord Senaye Tikinti подписали контракт 16 августа в Тбилиси. Работы в городе Чиатура будут проведены в рамках проекта Азиатского банка развития.

Как сообщалось ранее, в июле Akkord Senaye Tikinti стала победителем тендера в Казахстане стоимостью $70 млн в рамках проекта строительства автодороги Курты-Бурилбайтал.

«Инвестиционная корпорация Akkord Senaye Tikinti» была учреждена в августе 2010 года. Ее акционерами являются одно юридическое лицо и два физических лица. Уставный капитал корпорации равен 74 млн 112,5 тыс. манатов. Корпорация работает в двух сегментах – строительство и производство. В частности, она занимается производством различных строительных материалов, является подрядчиком ряда проектов по строительству дорожно-транспортной инфраструктуры. Компания также занимается строительством жилых комплексов в Баку и Абшеронском полуострове. Кроме этого, компания реализует различные проекты за рубежом.

А.Ахундов